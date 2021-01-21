D Smart, futbolda Asya ve Orta Doğu pazarına açılıyor. Bu bir yerde Türkiye’de ‘belli tekel’ içinde kalan oyuncu tercihlerine de takım ölçeğinde yeni keşif katkısı sağlayacak. D Smart Genel Müdürü Erkal Filiz ile konuştum. Dijital platformların en büyük kaleminin spor özelinde, futbol olduğunu söylüyor. D Smart yelpaze anlamında en geniş platform. S Sport kanalı ile anlaşma yenilenirken, S Sport 2 de platforma eklendi. Avrupa’daki beş önemli ligden İngiltere, Almanya ve İspanya olmak üzere üçü D Smart’ta.

Futbol ayağında hamle üstüne hamle yapıyor. Artık maçlar istenirse İngilizce spiker sesli olarak da izlenebiliyor. “Yılda bin 500’den fazla futbol karşılaşması yayınlıyoruz” diyor Filiz. Şimdi de “Asya kıtasının beş önemli turnuvasının yayın hakkını aldık” diyor. AFC Cup, Asya’nın Şampiyonlar Ligi, dört yıllığına anlaşma yapıldı. Milli takımlar bazında ise 2022 Katar Dünya Kupası Asya Elemeleri, 2022 Kadınlar Asya Kupası Finalleri ve 2023 Erkekler Asya Kupası Finalleri izleyicilerle buluşacak.

Orta Doğu’yu keşfedeceğiz

Sanırım Orta Doğu’nun futbolu ile de tanışmış olacağız. Dünya Kupası Asya Elemeleri’nin batı grubunda bu bölge ülkeleri yer alıyor. Bunlar bizim Katar 2022 Dünya Kupası’nda rakiplerimiz olacaklar. Onların maçlarını izleme şansımız olacak. Bu bir yerde bizim lig takımlarına da yeni bir oyuncu kapısı açma şansı da verecek. Şenol Hoca bunun altını çizmiş.

Reklamda yeni mecra

Yapılan bu anlaşmanın bir de gelir kaynağı var. Erkal Filiz, “Türkiye’de azımsanmayacak sayıda Uzak Doğu firmaları var. Mesela Çin’deki Huawei’nin rakibi cep telefonu markası Vivo, bizim milli takımın sponsoru oldu. Bu bir yerde işaret fişeği. D Smart’ın bu projesinin reklam karşılığının da olması bekleniyor. Bakir toprak ve yayılma isteği var Asya’nın. Bu anlamda Türkiye önemli bir pazar” dedi.