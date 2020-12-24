Kanal D’de haberlerde vardı; “Dokuz yaşındaki bu çocuk, sadece bu yıl 240 milyon TL kazandı. Üç yıldır zirvede. 417 milyon takipçisi var.” Bu yılın YouTuber şampiyonu Ryan Kaji. İkinci sırada habere göre Jimmy Donaldson var. Video çekmek için üniversiteyi bırakmış. 24 milyon dolar kazanmış bu yıl.

Hayli uzak olduğum bir dünya... Yaş değil; merakla ilgili diye düşünüyorum. Yok yani merak ve de oturup izleme isteği. Ryan, dokuz yaşında bu durumda. Şimdiden iş insanı olmuş zaten! Okula filan gitmeye gerek var mı? Öyle ya da böyle yetenek, hırs, sevmek önüne arkasına ne koyarsanız koyun, insanın vardığı son nokta tüm bunların karşılığında parayı kazanmak. YouTube dünyası da böyle. Karşılığında ‘YouTube milyonerleri’ çıkıyor. Bizde de olduğu söyleniyor. Aylık 200 bin TL’ye ulaşan isimlerin olduğunu gösteriyor bizde. Tabii ilgi ve alaka bazen ‘en uç noktalara gitmek’ durumunda bırakıyor insanı. Sınır tanımıyor. İranlı ‘fenomen YouTuber’ polis aracı ile tur atınca sınır dışı edildi! Bir de işin yararlı tarafları var. Emeğini sunmak ve karşılığında ilgi ve alakayı görmek için büyük bir fırsat kabul etmek lazım. İyi bir müzisyen, başarılı bir belgeselci, kabiliyetli bir fotoğraf sanatçısı eserlerini ve ürünlerini bu ortamda paylaşıyor ve beğenilme mutluluğuna erişebiliyor.

DİZİ TARİHİNE DAMGA VURDU

“Dün akşam özel bir bölüm izledik. Türk dizi tarihinin en iyi bölümlerinden biri belki de en iyisi. Çok iyi yazılmış ve oynanmış bir bölüm” diye bir not okudum Ekşi Sözlük’te. Aynen öyle. Genç ev ahalisi öyle kolay kolay yerli izlemez. Oturdu kalkamadı. ‘Hekimoğlu’nda Timuçin Esen iyi bir oyuncu olduğunu ispatladı ve noktayı koydu.

Senaryo, bizlere, bir halüsinasyon resmi geçidi sundu. Geçmiş ile hesaplaşma, yaptıkları ile hesaplaşma... Ve onun başladığı nokta bir silahlı saldırı. Merminin ucunda yitirilmiş bir hayatın öcü var. Öyle bir ‘uyarlama’ ki hani kendini kaptırmış kişiliğini ortaya koymuş... Bu oyuncu, bu yönetmeni ve senaristi başka bir konuda bir araya getirseniz, yine iş yapar, öyle bir ekip var. Şu zaman biraz daralsa! Çünkü çok kıymetli bir iş. Sarkmalar hırpalıyor onu. “Uzat gitsin” diyecek bir iş değil. ‘Telenovela’ değil yani...