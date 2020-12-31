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31.12.2020 - 19:19 |

Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı programında Sinan Güleryüz sahne alıyor

Sinan Güleryüz, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda ünlü oyuncu Özge Özder ile dünyaevine giren müzisyen Sinan Güleryüz'ün hayatı ile ilgili bilgiler ise merakla araştırılıyor. Peki 2021 O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında?

Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında? 2021 O Ses Türkiye yılbaşı programında Sinan Güleryüz sahne alıyor
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Sinan Güleryüz, spor kariyeri sonrasında müzik eğitimleri aldı. TV8 ekranlarında yayınlanacak olan O Ses Türkiye yılbaşı özel programı konukları arasında yer alıyor. İzleyiciler Güleryüz'ün hayatı ile ayrıntıları merak ediyorlar. Sinan Güleryüz eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları ile ödül kazandı. Peki Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında?

SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur. Sonrasında ise spor kariyerini sonlandıran Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri aldı. Katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında ünlenen Güleryüz, şu anda müzisyen olarak kariyerini sürdürmektedir.

İlk teklisini 2018 yılında Bora Öztoprak'ın Deli Yar şarkısı ile yapan Sinan Güleryüz; Cosmopolitan, Men's fitness ve Men's health dergilerinde kapak modeli olarak çıktı. Eşi Özge Özder ile yaptığı Senle Ben ve Biz Bize şarkıları sanatçıya ödüller kazandırmıştır.

ŞARKILAR

Senle Ben (2018)
Deli Yar (2018)
Biz Bize (2019)
Yalı Çapkını (2019)
Gidersen Eğer (2020)
Aşk Sensiz de Gülüyor (2020)
Meleklerin Sözü Var
Sorma Neden
Kara Çiçeğim
Sadem
Yani
Vay

Milliyet'te Yıldızlar Geçidi!Yeni yılınız kutlu olsun!
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