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10.09.2020 - 07:00 |

Sincar’dan korku filmi

Birçok önemli projelerde adından söz ettiren Zeki Sincar Production’ın yapımcılığını üstlendiği korku filmi ‘Ceberruh’un çekimleri, İstanbul Çatalca’da kurulan özel bir alanda gerçekleştirildi.

Sincar’dan korku filmi
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Yönetmen koltuğunda Buğra Kekik’in oturduğu filmin başrollerinde, Erkan Çelik ve Esma Nur Aydemir yer aldı. Tüm dünyanın üretim ve ekonomide olumsuz etkilendiği bu süreçte durup beklemenin sektörde kapanmaz yaralar açacağını söyleyen Sincar, gereken önlemleri aldıklarını ve 16 Ekim’de vizyonda olacaklarını belirtti.

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