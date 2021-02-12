'Sol Yanım' ekranlara veda ediyor

TV100'ün haberine göre; yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ve başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı 'Sol Yanım dizisi 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisi bir türlü istenilen reytingleri elde edememişti. Son olarak 11. bölümüyle ekranlara gelen 'Sol Yanım'ın 1-2 oranında reyting alması finale giden sürecin önünü açmış oldu.