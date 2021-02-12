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12.02.2021 - 15:43 |

'Sol Yanım' ekranlara veda ediyor

Star TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz haftalarda yayın günü değişen 'Sol Yanım' dizisi final yapıyor.

'Sol Yanım' ekranlara veda ediyor
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TV100'ün haberine göre; yönetmenliğini Barış Yöş’ün üstlendiği, senaryosu Melis Civelek imzasını taşıyan ve başrollerinde; Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimlerin yer aldığı 'Sol Yanım dizisi 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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'Sol Yanım' dizisine yeni oyuncu!

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği Sol Yanım dizisi bir türlü istenilen reytingleri elde edememişti. Son olarak 11. bölümüyle ekranlara gelen 'Sol Yanım'ın 1-2 oranında reyting alması finale giden sürecin önünü açmış oldu.

Sol Yanım ekranlara veda ediyor

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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