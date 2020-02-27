MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Son dakika: Muhterem Nur'un sağlık durumu
27.02.2020 - 10:04 | | İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL (DHA)

Son dakika: Muhterem Nur'un sağlık durumu

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne 10 gün önce kaldırılan ünlü sinema sanatçısı Muhterem Nur'un, tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği, durumunun stabil olduğu belirtildi.

Son dakika: Muhterem Nur'un sağlık durumu

İstanbul'da 2013 yılında vefat eden arabesk müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in eşi, 87 yaşındaki Muhterem Nur, 18 Şubat salı günü rahatsızlınca Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Muhterem Nur'un akciğerinde sıvı toplanması tespit edildi. Tedavisi sırasında bir ara böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz makinesine bağlanan Muhterem Nur için yoğun bakım ünitesine vücut ısısını koruyan özel bir yatak getirtildi.

Müslüm Gürses hayranları, iki gün önce hastaneye gelerek Muhterem Nur'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Nur'un bir yakınının hastaneden ayrılmadığı, ancak gazetecilerle görüşmek istemediği öğrenildi.

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

Ece Vahapoğlu: Efe uyurken alışverişe kaçtım

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

'Yeni proje için görüşmeler devam ediyor'

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Gülin İyigün: Setleri çok özledim

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

'Zeynep Hanım izin verirse çıkıyoruz'

Sıradaki Haber