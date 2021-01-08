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08.01.2021 - 18:30 |

Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?

Son Yaz oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son Yaz dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımcılığını Saner Ayar gerçekleştiriyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler, konusu nedir?

Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?
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Son Yaz dizisi bu akşam 2.yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Ali Atay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor?

SON YAZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ...

Canan Kara - Funda Eryiğit

Selim Kara - Ali Atay

Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz

Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan

Metin Yaman - Sinan Tuzcu

Fatih Doğanay - Emre Karayel

Serap Gök - Şebnem Dönmez

Emel Yaman - Sezer Koç

Selçuk Taşkın - Arif Pişkin

Soner Sancaktar - Halil Babür

Eray Duraner - Yunus Narin

Naz Yaman - Yasemin Yazıcı

Kaan Gök - Erdem Şanlı

Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu

Altay Kara - Ata Nedim Arman

Arda Ateş - Sarp İkiler

SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Son Yaz dizisi İstanbul ve İzmir'de çekiliyor.

SON YAZ KONUSU NEDİR?

Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.

Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...

Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.

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