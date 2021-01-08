Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir ve nerede çekiliyor?
Son Yaz oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son Yaz dizisi kısa bir süre önce yayın hayatına başladı. Burak Arlıel'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin yapımcılığını Saner Ayar gerçekleştiriyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler, konusu nedir?
Son Yaz dizisi bu akşam 2.yeni bölümü ile izleyicilerle buluşacak. Funda Eryiğit, Alperen Duymaz, Ali Atay'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Son Yaz oyuncuları kimler? Son Yaz konusu nedir, nerede çekiliyor?
SON YAZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ...
Canan Kara - Funda Eryiğit
Selim Kara - Ali Atay
Akgün Gökalp Taşkın - Alperen Duymaz
Yağmur Kara - Hafsanur Sancaktutan
Metin Yaman - Sinan Tuzcu
Fatih Doğanay - Emre Karayel
Serap Gök - Şebnem Dönmez
Emel Yaman - Sezer Koç
Selçuk Taşkın - Arif Pişkin
Soner Sancaktar - Halil Babür
Eray Duraner - Yunus Narin
Naz Yaman - Yasemin Yazıcı
Kaan Gök - Erdem Şanlı
Ahmet Tunalı - Cengiz Okuyucu
Altay Kara - Ata Nedim Arman
Arda Ateş - Sarp İkiler
SON YAZ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Son Yaz dizisi İstanbul ve İzmir'de çekiliyor.
SON YAZ KONUSU NEDİR?
Cumhuriyet Savcısı Selim Kara, sekiz yıl önce tutukladığı organize çete lideri Selçuk Taşkın'dan beklemediği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, oğlu Akgün Gökalp Taşkın'a sahip çıkması karşılığında tanıklık yapacaktır. Akgün Gökalp, bir deli fişek, babasının izinden yürümüş, bulaşmaması gereken insanlara bulaşmış, hayatı tehlikededir.
Selim mesleği sebebi ile ailesinden ayrı, İstanbul'da tek başına yaşamaktadır. Eşi Canan, kızı Yağmur ve oğlu Altay ise dört yıldır İzmir, Çeşme'de kendilerine babalarından ayrı bir hayat kurmuşlardır...
Selim, Selçuk Taşkın'ın oğlunu biraz da 'zor kullanarak' koruması altına alır ancak ailevi sorunlar sebebi ile Çeşme'ye, ailesinin yanına bu belalı delikanlı ile birlikte dönmek zorunda kalır. Selim, ne pahasına olursa olsun evliliğini kurtarmak zorundadır. Akgün Gökalp'in ise bu zorunlu yol arkadaşlığına 'eyvallah' demeye hiç niyeti yoktur. Selim Kara'nın, babasını yıllar önce tutuklayan savcı olduğunu öğrendiğinde işler iyice karışacaktır.