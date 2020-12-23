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23.12.2020 - 22:10 |

Süleyman Şah nasıl öldü? Süleyman Şah tarihte kimdir, türbesi nerede? İşte, Süleyman Şah oğulları

Süleyman Şah, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda dönüm noktası olan kişidir. Oğlu ise Ertuğrul Gazi'dir. Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakteri dikkat çekmişti. Peki, Süleyman Şah kimdir, ne zaman ve nasıl öldü?

Süleyman Şah nasıl öldü? Süleyman Şah tarihte kimdir, türbesi nerede? İşte, Süleyman Şah oğulları
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Süleyman Şah babası Kaya Alp'tir. Kayı boyundan gelen Süleyman Şah, diğer adıyla Kaya Alpoğlu Süleyman Alp'tir. Ertuğrul Gazi'nin babası Süleyman Şah'ın doğum yeri ve tarihi ise bilinmiyor. Cengiz Han dönemindeki gelişmeler sebebiyle göç etmiştir. İşte, Süleyman Şah hakkında ayrıntılar...

SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?

Süleyman Şah veya Kaya Alpoğlu Süleyman Alp'in tahmini olarak 1178 yılında doğduğu düşünülüyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun resmî olarak kurulmasına giden süreçte önemli bir yere sahiptir. Kaya Alp'in oğlu ve Ertuğrul Gazi'nin babası olan Gündüz Alp'in atasıdır. Oğuzlar'ın Kayı Boyu'ndandır. Doğum yeri ve tarihi hakkında kesin bilgiler olmadığı gibi 12. yüzyılın sonlarında doğduğu ve Kayı Boyu'nun reisi olduğu biliniyor. Moğol hükümdarı Cengiz Han’ın Orta Asya’daki istilâsı üzerine, 13. yüzyılda Türkistan’dan batıya doğru göç etmeye karar vermiştir. Türkistan'dan 50.000 kişiyle Kuzey Kafkasya üzerinden Doğu Anadolu Bölgesi'ne gelerek, 1214'te Erzincan ve Ahlat taraflarına yerleşti. Aynı boya mensup bazı aşiretler de Diyarbakır, Mardin ve Urfa'ya yerleştiler. 1225-1226 arası da Haçlı Kalesi'nin fethi onun devrinde gerçekleşti.

Süleyman Şah, Kayı Boyu'ndan birkaç bey ile Caber'e giderken Fırat Nehri'nde boğularak ölmüș ve Halep'teki Süleyman Şah Türbesi'ne defnedilmiştir. Genellikle Melik Şah'ın kardeşi I. Tutuş'un ordularıyla Halep yakınlarında yaptığı savaşta ölen Kutalmışoğlu Süleyman Şah ile karıştırılmaktadır. Ölümünden sonra Caber Kalesi'nin Fırat nehri hizasındaki kuzeyde bir kümbete defnedildi.  21 Şubat 2015 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından Suriye'deki iç savaş öne sürülerek gerçekleştirilen Şah Fırat Operasyonu neticesinde türbe geçici süreliğine Türkiye sınırına 180 metre mesafedeki Eşme köyüne taşınmıştır.

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