Sürpriz düet ve single albüm sözü

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Emel Sayın İstanbul’da Sevgililer Günü için Zorlu Center PSM’de sahneye çıktı.

Selçuk Tekay yönetimindeki 60 kişilik büyük bir orkestra ile şarkılarını seslendiren sanatçı, sahnede 2,5 saat kaldı. En özel aşk şarkılarını sevgililer için seslendiren Sayın, sarı kurdelelerle süslü ve derin yırtmaçlı kıyafeti ile dikkat çekti.

Emel Sayın’ı izlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı. Emel Sayın, can Bonomo'yu görür görmez sahneye davet ederek bir süre sohbet etti ve ardından da 'Kapkara' adlı şarkısında düet yaptı. İki sanatçı, şarkıyı arka arkaya üç kez tekrar okudular.

Bunun üzerine Emel Sayın “Bak seyircilerimiz bizi ne kadar beğendiler. Söz veriyorum bir single yapalım birlikte” dedi.