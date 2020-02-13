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13.02.2020 - 17:22 |

Sürpriz düet ve single albüm sözü

Usta sanatçı Emel Sayın, önceki gece Zorlu PSM’de Sevgililer Günü'ne özel konser verdi. Konseri izleyenler arasında bulunan sürpriz isim ise Can Bonomo idi. Sayın, konseri izlemek için gelen Bonomo'yu sahneye davet etti ve birlikte düet yaptı. Seyirciler ikilinin performansını çok beğenince ikili, düeti üç kez tekrarladı.

Sürpriz düet ve single albüm sözü

Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Emel Sayın İstanbul’da Sevgililer Günü için Zorlu Center PSM’de sahneye çıktı.

Selçuk Tekay yönetimindeki 60 kişilik büyük bir orkestra ile şarkılarını seslendiren sanatçı, sahnede 2,5 saat kaldı. En özel aşk şarkılarını sevgililer için seslendiren Sayın, sarı kurdelelerle süslü ve derin yırtmaçlı kıyafeti ile dikkat çekti.

Emel Sayın’ı izlemeye gelenler arasında sürpriz bir isim de vardı. Emel Sayın, can Bonomo'yu görür görmez sahneye davet ederek bir süre sohbet etti ve ardından da 'Kapkara' adlı şarkısında düet yaptı. İki sanatçı, şarkıyı arka arkaya üç kez tekrar okudular.

Bunun üzerine Emel Sayın “Bak seyircilerimiz bizi ne kadar beğendiler. Söz veriyorum bir single yapalım birlikte” dedi.

Sürpriz düet ve single albüm sözü

13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni13 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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