Survivor 2 Şubat iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne oldu?

İletişim oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yer aldı. Dokunulmazlık oyunları ardından yarışmacılar sevdikleri ile iletişim kurabilecekleri iletişim ödülü ile moral bulacaklar. 2 şubat iletişim ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor iletişim oyunu ve ödülü...

İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE OLDU?

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleri ile iletişim kurabildikleri yarışma ödülü için mücadele başladı ve izleyiciler kazanan takımı merak ediyor. 2 Şubat Survivor iletişim ödülü ise yarışmacıların arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlar oldu.

SURVİVOR 2 ŞUBAT İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülünü geçtiğimiz hafta ünlüler takımı kazanmış ve Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı. Bu haftanın iletişim ödülünün kazananı ünlüler oldu.