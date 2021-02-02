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02.02.2021 - 22:27 |

Survivor 2 Şubat iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne oldu?

Survivor 2 Şubat akşamı heyecan yaratan iletişim oyunu ile ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler takımı oyuncuları ikinci iletişim ödülü için kıyasıya mücadeleye başladı. Peki, günün iletişim ödülü ne oldu?

Survivor 2 Şubat iletişim oyununu hangi takım kazandı? İletişim ödülü ne oldu?
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İletişim oyunu için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda yer aldı. Dokunulmazlık oyunları ardından yarışmacılar sevdikleri ile iletişim kurabilecekleri iletişim ödülü ile moral bulacaklar. 2 şubat iletişim ödülünü kim kazandı? İşte, Survivor iletişim oyunu ve ödülü...

İLETİŞİM ÖDÜLÜ NE OLDU?

Yarışmacıların aileleri ve sevdikleri ile iletişim kurabildikleri yarışma ödülü için mücadele başladı ve izleyiciler kazanan takımı merak ediyor. 2 Şubat Survivor iletişim ödülü ise yarışmacıların arkadaşlarından gelen fotoğraflı mesajlar oldu. 

SURVİVOR 2 ŞUBAT İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor iletişim ödülünü geçtiğimiz hafta ünlüler takımı kazanmış ve Instagram hesaplarından fotoğraf paylaşmışlardı. Bu haftanın iletişim ödülünün kazananı ünlüler oldu.

Survivor 2 Şubat iletişim oyununu hangi takım kazandı İletişim ödülü ne oldu

Naomi Watts mayoyla karın içine atladıİngiliz aktris Naomi Watts, sosyal medya hesabından karın içine mayoyla atladığı bir video yayınladı. Paylaşım, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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Cadde Yazarları

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