TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da büyük heyecan soluksuz devam ediyor. Survivor 2021 sezonu izleyenleri adeta ekrana kilitliyor. Yarışmacılar ise izleyenleri meraklandırıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yarımaya damga vuran isimler izleyiciyi arayışa geçiriyor. Bu isimlerden biri de Merve Aydın. Peki Survivor 2021 sezonundaki Merve Aydın kimdir? Survivor Merve Aydın'ın boyu ve yaşı kaç, nereli?

SURVİVOR MERVE AYDIN KİMDİR?

Survivor 2021 izleyicileri, milli basketbolcu Merve Aydın’ın hayatını merak ediyor. Aydın, 10 Mart 1994'de Mersin’de dünyaya gözlerini açtı. Aydın, basketbol kariyerine de Mersin Büyükşehir Belediyespor altyapısında yetişerek adım attı.

SURVIVOR MERVE AYDIN’IN BOYU KAÇ?

Basketbol kariyeriyle göz dolduran Merve Aydın’ın boyu ise oldukça merak ediliyor. Aydın, 1.74 boyunda.

Milli formayı pek çok kez giyen Merve Aydın'ın, çıktığı maçlardan bir fotoğrafı

SURVIVOR MERVE AYDIN KAÇ YAŞINDA?

27 yaşında olan Merve Aydın, basketbola 10 yaşında okul takımıyla başladı. O yıllarda hafta sonunu geçirmek için basketbola giden Aydın’ın dönüm noktası, A Milli Takım koçluğu yapan Ceyhun Yıldızoğlu’nun Mersin’le anlaşması oldu. Aydın 14 yaşındayken, Yıldızoğlu’nun Mersin’de tüm genç kadın basketbolcuları toplamasıyla takıma seçildi. Milli Takım’a ilk olarak 15 yaşında giden Merve Aydın, 19 yaşına gelene kadar düzenli oynadı. Ancak sonrasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 20 yaş altı Milli Takımı’na çok dahil olamadı.

SURVIVOR MERVE AYDIN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Peki Merve Aydın hangi takımda oynuyor? Ünlü basketbolcu, İspanya birinci ligi ekiplerinden C.B Al-Qázeres forması giyiyor. Aydın, takımda oyun kurucu pozisyonunda.

Merve Aydın'ın Instagram paylaşımlarından biri

MERVE AYDIN SURVIVOR’A KATILACAĞINI NASIL DUYURDU?

Instagram’da 6 binin üzerinde takipçiye sahip olan milli basketbolcu Merve Aydın, Survivor 2021’ye katıldığını hesabından ‘I’m a Survivor’ (Ben Survivor’ım) mesajıyla duyurdu. Instagram’da basketbol çalışmalarını da gözler önüne seren Aydın, yarışmaya katılmadan önce parkur mücadelesi için çalışmalar da yaptı.

SURVIVOR MERVE AYDIN’IN OYNADIĞI BASKETBOL TAKIMLARI

Survivor 2021’de performansını sergileyecek olan Merve Aydın’ın bugüne kadar oynadığı basketbol takımları ise şöyle:

• 2009-2011 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

• 2011-2012 Türkiye İstanbul Üniversitesi

• 2012-2014 Türkiye Mersin Büyükşehir Belediyespor

• 2014-2015 Türkiye İstanbul Üniversitesi

• Basketbolu Geliştirenler Derneği

• 2016 TürkiyeYakın Doğu Üniversitesi

• 2016-2017 Türkiye Girne Üniversitesi

• 2017-2019 Türkiye Hatay Büyükşehir Belediyespor

• 2019-2020 Fransa Nantes-Rezé Basket

• 2020- İspanya C.B Al-Qázeres