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16.06.2020 - 22:25 |

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? - Ardahan Uzkanbaş aslen nereli, mesleği nedir? Biyografisi...

Survivor 2020'nin en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Ardahan Uzkanbaş, bu hafta Mavi takımın kaptanlığını yapıyor. Mavi takımın 2 dokunulmazlığı da kaybetmesinin ardından eleme adayı olan Ardahan ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Survivor Ardahan kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? - Ardahan Uzkanbaş aslen nereli, mesleği nedir? Biyografisi...
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Survivor 2020 Mavi takımı kadrosunda yer alan Adana doğumlu Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 yılında dünyaya geldi. Uzun yıllar futbol oynayan Ardahan Uzkanbaş'ın hayat hikayesi...

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

 

Magazin Haberleri Bülteni (16 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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