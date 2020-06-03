Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Aycan Yanaç biyografisi

Aycan Yanaç kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Survivor 2020'ye dün akşam veda eden isim olan Aycan Yanaç Acun Ilıcalı'nın SMS oylamasını açıklamasının ardından duyuruldu. Survivor'da kadın yarışmacılar arasında güzel bir grafik çizen Aycan Yanaç, bu hafta Survivor'a ve hayallerine veda eden isim oldu. Peki Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç (d. 21 Kasım 1998), 1. FC Nürnberg II takımında forvet pozisyonunda görev yapan Alman-Türk profesyonel kadın futbolcu. 2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018'den itibaren Türkiye kadın millî futbol takımı oyuncusudur. Survivor 2020'de boy göstermiştir.

21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur.

Kariyeri

Kulüp kariyeri

Yanaç, forvet pozisyonunda oynamaktadır. Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer olmuştur. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 11 maç oynayan millî futbolcu, üç gol atmıştır. Aynı yılın Aralık ayında önceki kulübüne geri dönmüştür. Şu anda 1. FC Nürnberg II takımında oynamaktadır.

Millî takım kariyeri

Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımına çağrılan Yanaç, millî formayla ilk maçına, 4 Ağustos 2015'te "UEFA Gelişim Turnuvası" maçı kapsamında Bosna Hersek'e karşı çıkmıştır.

7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçında ilk kez Türkiye kadın millî futbol takımı kadrosuna davet edilmiştir.