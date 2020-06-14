Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Survivor'da rekabet kaldığı yerden devam ediyor. TV8'de yayınlanan programda adım adım çeyrek finale yaklaşılıyor. Barış Murat Yağcı, Survivor'da öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Survivor Barış'ın yaşamı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Barış kimdir?

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.