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HaberlerMagazin Haberleri Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...
14.06.2020 - 17:15 |

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...

Survivor'da bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynanandı. Rekabetin devam ettiği Survivor'da yarışmacıların hayatları ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Barış Murat Yağcı, Survivor'da performansı ile adından söz ettiren yarışmacılar arasında yer alıyor. İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın hayatı...

Survivor Barış kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Barış Murat Yağcı'nın biyografisi...
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Survivor'da rekabet kaldığı yerden devam ediyor. TV8'de yayınlanan programda adım adım çeyrek finale yaklaşılıyor. Barış Murat Yağcı, Survivor'da öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Survivor Barış'ın yaşamı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Barış kimdir?

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.

Ediz Hun Twitter konusunda takipçilerini uyardı79 yaşındaki usta oyuncu Ediz Hun, kısa bir süre önce Twitter'da adı kullanarak açılan bir hesabın kendisine ait olmadığını duyurdu.
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Cadde Yazarları

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