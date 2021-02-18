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18.02.2021 - 19:26 |

Survivor Batuhan kimdir, yaşı kaç? Batuhan Karacakaya nereli, boyu - kilosu kaç?

Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 yarışmasında son dönemde yaşanan tartışmalarla adından söz ettiriyor. Ünlüler takımında yarışan Survivor Batuhan, eleme konseyinde söylediği isim olan Hayrettin'in adadan ayrılması ardından konuşulan isim oldu. Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında, kim?

Survivor Batuhan kimdir, yaşı kaç? Batuhan Karacakaya nereli, boyu - kilosu kaç?
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Survivor 2021 yarışmasında genç oyuncu Batuhan Karacakaya parkurlardaki performansıyla son günlerin dikkat çeken isimlerinden. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, Survivor 2021 ünlüler yarışmacısı olarak ekrana geliyor. İşte, Batuhan Karacakaya biyografisi, hayatı...

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya,1997 yılında dünyaya geldi. Batuhan Karacakaya, Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı. Batuhan Karacakaya boyu 1.82’dir ve kilosu ise 75’tir. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

DİZİLERİ

2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)
2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)
2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)
2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)
2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)
2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Dersimiz Atatürk - 2010
Bekle Beni - 2010
Uzun Hikâye - 2012

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