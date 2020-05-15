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15.05.2020 - 17:02 |

Survivor Berkan boyu, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan Karabulut nereli, sevgilisi kim?

Survivor yarışmacıları arasında bulunan Berkan Karabulut izleyici tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Berkan, oyunlarda gösterdiği başarısıyla boyu ve yaşı kaç merak ediliyor. Survivor Berkan nereli, sevgilisi kim? İşte Survivor Berkan hakkında merak edilenler, Survivor Berkan Karabulut biyografisi...

Survivor Berkan boyu, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan Karabulut nereli, sevgilisi kim?
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Haftanın 7 günü yayınlanmaya ve izleyicisini ekrana kilitlemeye devam eden Survivor büyük ilgiyle takip ediliyor. Her sezon olduğu gibi bu sezon da Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Survivor yarışmacılarının özel yaşamları hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, tek tek araştırıyor. Bu isimler arasında yer alan Survivor Berkan boyu, kaç yaşında, nereli? Survivor Berkan Karabulut nereli, sevgilisi kim?

SURVİVOR BERKAN KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVİVOR BERKAN'IN BOYU KAÇ?

Survivor Berkan Karabulut'un boyu 193 cm'dir.

SURVİVOR BERKAN KAÇ YAŞINDA?

23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu.

SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Survivor Berkan boyu, kaç yaşında, nereli Survivor Berkan Karabulut nereli, sevgilisi kim

Berkan Karabulut, Lale Onuk ile aşk yaşıyor.

 

 

 

 

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