Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda çeyrek finali dönemine girildi. Survivor'da performansı ile dikkat çeken isimler arasında Survivor Berkan da yer alıyor. Peki Survivor Berkan kimdir?

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.