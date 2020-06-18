MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...
18.06.2020 - 15:39 |

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...

Survivor'da son 8'e kalan isimler belli oldu. Survivor Berkan, çeyrek finale kalan isimler arasında bulunuyor. Heyecanın doruk yaptığı yarışmada yarışmacıların hayatları ise merak ediliyor. İşte Survivor Berkan'ın yaşamı...

Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Berkan'ın biyografisi...
ABONE OL

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programda çeyrek finali dönemine girildi. Survivor'da performansı ile dikkat çeken isimler arasında Survivor Berkan da yer alıyor. Peki Survivor Berkan kimdir?

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

    Magazin Haberleri Bülteni (18 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasmin Erbil’den annesine doğum günü kutlaması

    Yasmin Erbil’den annesine doğum günü kutlaması

    Sergen Yalçın'dan sorulara cevap yok

    Sergen Yalçın'dan sorulara cevap yok

    Zeynep Sever Demirel'in acil kozmetik alışverişi

    Zeynep Sever Demirel'in acil kozmetik alışverişi

    Seda Bakan'dan tatil pozu

    Seda Bakan'dan tatil pozu

    Sıradaki Haber