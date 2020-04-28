Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi kim, ne iş yapıyor?

Survivor Berkan kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışıyor. survivor Ünlüler takımında yarışmaya başlayan Berkan Karabulut, Gönüllüler takımına geçti. Peki Survivor Berkan kaç yaşında, sevgilisi kim?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Özel bir işletmenin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışıyor.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.

SURVIVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul doğumludur. Varşova Sosyal Bilimler ve psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarışmıştır. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşındadır.