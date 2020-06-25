Survivor Berkan kimdir, ne iş yapıyor? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da en son elenen isim Evrim Keklik oldu. Survivor'da son 7' e kalan yarışmacılar birbiri ile kıyasıya rekabet ediyorlar. Survivor'da performansı ile dikkat çeken Berkan'ın hayatı araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Berkan kimdir?

SURVIVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Kişisel Eğitimci ve pilates hocasıdır. Aynı zamanda Fit2Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine çalışmaktadır.

2011 yılında Bilecik Üniversitesi'nde okumaya başlayan Berkan Karabulut, 2015 yılında eğitimini tamamlayıp mezun olmuştur.