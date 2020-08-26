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26.08.2020 - 15:41 |

Survivor Burak, İşte Benim Stilim yarışmacısıyla Bodrum'da

'Survivor 2020'de gönüllüler ekibinde yer alan Burak Yurdugör, en son temmuz ayında Posta.com.tr'ye verdiği röportajla gündeme gelmişti. Survivor Burak şimdi ise Bodrum'da İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın ile tatil yapıyor.

Survivor Burak, İşte Benim Stilim yarışmacısıyla Bodrum'da
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Temmuz ayında verdiği röportajda 'Barış bize geldikten 2 hafta sonra elendim ben.Ona kırgın olduğum tek nokta da şu: 'Senin performansın yükseldi, seni yazmayacağım' demişti ama sonra gitti beni yazdı. Barış sağ gösterip sol vurdu bana' açıklamalarıyla gündem olan Burak Yurdugör, yarışma bittiğinden beri tatilde.

Geçen hafta Aşkım Burçe Tunay ve Aycan Yanaç ile Alaçatı'da tatil yapan Burak Yurdugör bu hafta da Bodrum'da. Yanında ise İşte Benim Stilim yarışmacılarından Didem Ezgi Akın ve Zeynep Karaca var.

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TAKİPÇİLERİ GÖRÜNTÜLEDİ
Burak Yurdugör ve Didem Ezgi Akın'ı bulundukları mekanda kalan takipçileri böyle görüntüledi.

Survivor Burak, İşte Benim Stilim yarışmacısıyla Bodrumda

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