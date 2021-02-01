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01.02.2021 - 22:37 |

Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Survivor ünlüler yarışmacısı Gonca Kakar nereli?

Survivor 2021 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Gonca Kakar, yedeklerden yarışmaya dahil oldu. Boyu ile öne çıkan Survivor Gonca hayatı merak konusu oldu. Peki, Gonca Kakar boyu ve kilosu kaç?

Survivor Gonca kimdir, kaç yaşında? Survivor ünlüler yarışmacısı Gonca Kakar nereli?
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Gonca Kakar, Survivor yarışmasında ünlüler takımında performans sergileyecek. Basketbol ile ilgilendiği bilinen Survivor Gonca, BESYO eğitimi aldı. sporla yakından ilgilidir ve pilates eğitmenliği de yapıyor. İşte, Survivor Gonca Kakar biyografisi...

GONCA KAKAR KİMDİR?

Yedek olarak Survivor yarışmasına katılan Gonca Kakar 1 Temmuz 1989 doğumludur. Mersin Üniversitesi'nde eğitim gören Gonca Kakar BESYO okumuştur. Beden eğitimi öğretmeni ve pilates eğitmeni olan Gonca Kakar güçlü fiziğini yaptığı sporlara borçlu.

1.77 boyunda ve 64 kilo olan Gonca Kakar'ın hobileri arasında dalış yapmak (scuba diving), spor yapmak, kitap okumak, yeni müzikler ve yerler keşfetmek yer alıyor. 

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Cadde Yazarları

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