Survivor Melis kimdir? Survivor Melis Sezer kaç yaşında?

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler devam ediyor. Yeni sezonda yeni yarışmacıları ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Survivor'da yarışmacılar ile ilgili ayrıntılar da araştırılıyor. Peki, Ünlüler takımında yer alan Melis Sezer kimdir?

SURVİVOR MELİS KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 doğumlu. İzmir'de doğan Melis, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınıyor.

1.68 boyundaki Melis Enka Spor Kulübü oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor.