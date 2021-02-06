MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Melis kimdir? Survivor Melis Sezer kaç yaşında?
06.02.2021 - 17:08 |

Survivor Melis kimdir? Survivor Melis Sezer kaç yaşında?

Survivor 2021 Ünlüler takımında yer alan Melis Sezer ile ilgili ayrıntılar merak ediyor. Survivor Melis kimdir, kaç yaşında? İşte Survivor Melis'in hayatı ve kariyeri ile ilgili ayrıntılar...

Survivor Melis kimdir? Survivor Melis Sezer kaç yaşında?
ABONE OL

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler devam ediyor. Yeni sezonda yeni yarışmacıları ile izleyenleri ekran başına kilitleyen Survivor'da yarışmacılar ile ilgili ayrıntılar da araştırılıyor. Peki, Ünlüler takımında yer alan Melis Sezer kimdir?

SURVİVOR MELİS KİMDİR?

Melis Sezer 2 Haziran 1993 doğumlu. İzmir'de doğan Melis, 2010 yılında Avustralya Açık Grand Slam Gençler Turnuvası'na ana tablodan katılmaya hak kazanan ilk Türk tenisçi olmasıyla tanınıyor.

1.68 boyundaki Melis Enka Spor Kulübü oyuncusu olarak kariyerine devam ediyor.

6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni6 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam

Beşiktaş'ta Konyaspor hazırlıkları tamam

Son dakika - Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!

Son dakika - Bursaspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi!

Son dakika - MLS'te rekor transfer! Bonservisi için...

Son dakika - MLS'te rekor transfer! Bonservisi için...

Sergio Ramos ameliyat oldu! En az 6 hafta yok

Sergio Ramos ameliyat oldu! En az 6 hafta yok

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet