TV8 kanalının her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da yarışmacılar, izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Kimi yarışmacının yaşı merak edilirken kimi yarışmacının mesleği merak ediliyor. Aynı zamanda memleketleri de merak konusu olan yarışmacıların bir bir biyografileri araştırılıyor. Bu isimlerden biri de Meryem Kasap. Peki Survivor Meryem Kasap nereli, boyu ve kilosu kaç? Survivor 2021 Meryem Kasap kimdir, evli mi?

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, ilkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilenmiş.

Sporla tanışması lise yıllarında başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı aldı ve atletizme yöneldi. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladı. 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçti. Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandı

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürüttü. Kararlılığı ve azmi sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı ve milli takıma seçildi. Devam eden yıllar içinde bu başarıları devam etti ve Türkiye’yi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladı. Bu şampiyonalarda Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

Bu süreç içinde lisans öğrenimimi tamamladı ve mezun oldu. 12 yıllık spor hayatının, 8 yılı milli takim sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti. Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken diğer yandan fitness eğitmenliği ve Personal Trainer’lık yapıyor.

GEÇEN SEZON SAKATLIK ŞANSSIZLIĞI YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Survivor ile ilgili merak edilenleri yanıtladığı YouTube kanalındaki ‘Survivor – Soru/Cevap’ videosunda, Survivor'a katılmasını sağlayan şeyin, ilham veren şeyin kendisi olduğunu dile getiren Meryem Kasap, her yıl Survivor'ı izlediğini ve neden kendisinin de yarışmadığını kendisine sorarak başvuruları yaptığını ve bu şekilde kabul edildiğini söyledi.

Survivor’da ünlü olan ve izleyenlerin en sevdiği oyunlardan olan ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu her oynandığında büyük bir rekabete sahne olur. Meryem Kasap da, kendisine sorulan geçen seneki Survivor'da dokunulmazlık mı yoksa ödül oyununu mu sevdiği sorusuna ise ödül oyunu diyerek çok net bir cevap veriyor. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'in yayımlanan tanıtımında Meryem Kasap, geçen seneye atıfta bulunarak "Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum" şeklinde bir sloganla yeni sezonda iddialı olduğunun işaretini verdi.

ADADA NELER YAŞADI?

Çektiği YouTube videosunda gelen sorularda Survivor ile ilgili beklediklerinin gerçekleşip gerçekleşmediği sorulunca Survivor'ı bir arkadaşı anlatsa asla inanmayacağını söylerken orada ancak yaşamak gerektiğini itiraf eden Meryem Kasap, Survivor'dayken normal hayatında hamburger, kola, patates kızartması ve pizzayı çok özlediğini söylüyor. 29 yaşındaki sporcu, bu bahsettiği yemekler olmadan bir hayat düşünemediğini de sözlerine ekliyor. Oradayken Survivor'da geçen sezon çok fazla kıskanıldığını hissetmediğini söyleyen Kasap, Survivor'dan sakatlığı sebebiyle ayrıldıktan sonra izlediği videolarda bütün sporları yapabilmesi nedeniyle bazıları tarafından kıskanıldığını gördüğünü söyledi.

Dominik'te hayattan kopuk bir şekilde yarışmak, tamamen izole bir yaşamın kendisini nasıl hissettirdiği şeklinde gelen soruya ise Meryem Kasap, "Çok zor geliyor bu his, telefondan, arkadaşlarımdan nasıl ayrılırım. İletişim yok, hiçbir şey yok. Çok zor geliyor. Bir süre sonra beyin sıfırlıyor. Her şeyi unutuyorsun. Bence dönem dönem her insanın yapması gerektiğini düşünüyorum. Bazen insan hayattan kopmalı bence. Yenilenmek gerekiyor. Adada her şeyin ama her şeyin kıymetini anladım." şeklinde yanıt veriyor.

ADAYA BİR DAHA GİTSE NE YAPARDI?

Survivor'da tüm Türkiye'nin kendilerini izlediğini bildiklerini ancak bu duruma herhangi bir müdahalede bulunamadıkları ve dolayısıyla kendi görünüşlerini değiştiremediklerini söyleyen Meryem, "Ekranlara çıkıyorsun. Nasıl göründüğüne dair hiçbir şey bilmiyorsun. Bir bayan olarak ben çok merak ediyordum. Ekranda nasıl duruyorum. Gözün nasıl, kaşın nasıl, yüzümde bir şey var mı, ayna yok hiçbir şey yok. Senin aynan arkadaşın. Arkadaşın sana 'Evet Meryemcim sen güzelsin' dediğinde güzel oluyorsun. 'Meryemcim senin saçın bozuk' dediğinde sen bozuk oluyorsun. Ekran önüne çıktığın için milyonlar izliyor. O yüzden hani merak ediyorsun hani nasıl görünüyorum diye ben çok merak ediyordum." ifadelerini kullanıyor.

Yemek konusuna da değinen Meryem "Hindistan cevizi (coconut) yemek nasıl bir duygu?' şeklinde sorulan soruya "Gündüz hindistan cevizi yemekte hiçbir sıkıntı yok. Asıl problem gece başlıyor. Gece yediğiniz zaman mideniz o kadar çok bozuluyor ki tuvalete gitme ihtiyacı duyuyorsunuz. Hiç ışık yok, dolunayın ışığı varsa var yoksa karanlık. Tuvalete gitmek istiyorsun, arkadaşını uyandıramıyorsun. Kendin gitsen gidemiyorsun, nereye bastım, orda ne var burada ne var derken, coconut yiyip gece tuvalete gitmek kâbus oluyor." yanıtını veriyor.

Geçen sezona dair konuya giren Meryem ‘Hangi takımı kurardın?’ sorusuyla ilgili, “Ersin abiyi seçerdim. Çok komik ve çok güldürüyor. Yasin’ seçerdim, çok güzel pilav yapıyordu. Elif ve Aycan’ı seçerdim. Ceyhun abiyi seçerdim çünkü çok güzel ateş yakıyor. Burak’ı seçerdim, Tayfun’u seçerdim. Cemal Can’ı seçerdim.” cevabını veriyor.

Milli bir sporcu olduğu için Survivor’da parkura çıkarken çıkarken bir heyecanı olmadığını ancak çok stresli olduğunu söyleyerek, “İster istemez biraz stresin oluyordu. Bir sayı almak o kadar önemliydi ki. Günlerce aç kalabilirsin. Heyecanını yenme konusunda iyi olduğumu düşünüyorum” diyor. ‘Birleşme partisine kalsaydın hangi şarkıyı söylerdin?’ sorusuna Meryem, “Hiç düşünmedim. Ada hayatı boyunca hangi şarkıyı söylerim diye düşünmedim. Çünkü sesim çok çirkin. "Yanayım" şarkısını söylerdim muhtemelen. Şaka tabii ki. Orkestraya bırakırdım hangi şarkıyı söyleyeceğimi." diyor.

Hayranlarının Meryem'e geçen Nisan ayında sorduğu 'Bir daha Survivor'a gitsem asla yapmam dediğin ne var?' sorusunu "Benim aslında Survivor hayatım boyunca pişman olduğumu bir şey yok. Bazı arkadaşlarım rengini hiç belli etmiyordu. Ben bunu bildiğim halde söyleyememiştim. Bir daha Survivor'a gitsem yüzüne vururdum. Survivor'da insanları yeni tanımaya başlarken kötü bir sakatlık nedeniyle yarışmadan çıkmak zorunda kaldım." bu şekilde cevaplıyor.

Survivor 2020’de çok erken bir şekilde sakatlanan ve bu konuda o dönem verdiği röportajda Meryem, “Survivor’da çok az performans sergiledim. İki ayın yarısından fazlası sakat geçti. Performans anlamında çok hızlı başladım, iyi bir grafik yakalamıştım. İyi de gidebilirdim ama maalesef dizimdeki kıkırdak çatlak olduğu için belki geçer diye bir aya yakın bir süre bekledik. Ama maalesef geçmedi. Hâlâ yürüyebildiğim için mutluyum. İkiye bölünmüş gibiyim aslında. Survivor çok istediğim bir yarışmaydı. Bu sene buraya kadarmış benim nasibim. Allah başka sakatlık vermesin. İçimde hep kalaca bu yarışm kalmışlık hikâye. Ama dediğim gibi sağlıktan öte yol yok. Sonuçta yürüyemeseydim aylarca bud aha kötü olurdu benim için.” Ifadelerini kullanmıştı.

Meryem Kasap bu sözlerin ardından neredeyse bir yıl sonar yeniden Survivor’da mücadele etmeye hak kazandı. Kasap, Survvior 2021 tanıtımında bu yıl da iddialı olduğunu belirtmişti. Meryem Kasap, sosyal medyada da büyük bir hayran kitlesine ulaşmış durumda. Instagram’da 468 bine yakın takipçisi bulunurken hesabını donduran Meryem Youtube'da 34 bine yakın takipçisi mevcut.