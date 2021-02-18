Survivor Öykü Uysal kimdir? Öykü Uysal kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Survivor 2021, TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Elenen yarışmacıların ardından Survivor'a yedeklerden isimler katılıyor. Son olarak yarışmaya gelen Öykü Uysal'ın hayatı merak ediliyor. Evli olduğu bilinen isim, İzmir'de doğdu ve 9 Eylül Üniversitesi’nde eğitim gördü. İşte, Öykü Uysal biyografisi...

SURVİVOR ÖYKÜ UYSAL KİMDİR?

Uysal, 2 Şubat 1990 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan yarışmacı Uşak’ta yaşamını sürdürüyor. 2015 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde mezun oldu ve 7 yıl boyunca lisanslı bir şekilde hentbol oynamıştır. Hentbolun yanı sıra ilgilendiği spor dalları arasında fitness da bulunan Öykü Uysal, hayatını sporsuz yaşayamayacağından bahsediyor. Sporun kendisi için çok önemli olduğunu dile getiriyor.

ÖYKÜ UYSAL NE İŞ YAPIYOR?

Öykü Uysal’ın ne iş yaptığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öykü Uysal hayatını büyük bir kısmını sporla geçiriyor ve spor salonu işletmeciliği yapmaktadır.

ÖYKÜ UYSAL EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı Öykü Uysal, fiziği ile öne çıkarken yarışmacı evli ve bir çocuğu bulunuyor.

ÖYKÜ UYSAL’IN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Uysal'ın kilosu ve boyu da izleyenler tarafından araştırılan konular arasında bulunuyor. Öykü Uysal’ın boyu 1.70 kilosu ise 53’tür.

ÖYKÜ UYSAL’IN INSTAGRAM ADRESİ NE?

dikkat çeken yarışmacının Instagram adresi @oykuuysal1 şeklindedir. Güzel yarışmacının Instagram’da 2261 takipçisi bulunuyor.