Survivor Poyraz kimdir, hangi üniversitede okudu? Survivor Yiğit Poyraz kaç yaşında?

Survivor Poyraz, 1994 yılında dünyaya geldi. Robert Kolej’ini kazanan Yiğit Poyraz, İstanbul’a yerleşiyor. Survivor 2021'de Gönüller takımında yarışan Poyraz'ın hayatı ile ilgili bilgiler araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki Survivor Poyraz kimdir, ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz hakkında bilgiler...

SURVIVOR POYRAZ KİMDİR, NERELİ?

Survivor Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde doğdu. İzmir doğumlu olan Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşiyor.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 yıl Sydney Üniversitesi’nde exchange (değişim) programı ile eğitim görüyor.

Daha sonra 8 yaşından beri basketbol oynayan Poyraz, 2 yıldır halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

Yiğit Poyraz 26 yaşında aslen İzmirli ancak Bodrum’da büyüdüğünü ifade ediyor. 1.80 boyunda olan Yiğit Poyraz, 78 kilo.