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09.01.2021 - 20:48 |

Survivor Sena Özdemir biyografisi | Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kim, kaç yaşında?

Survivor 2021 kadrosunda bulunan yarışmacılardan biri olan Sena Özdemir'in biyografisini haberimize ekledik. İzleyiciler tarafından ilk bölümden araştırmaya geçilen Sena Özdemir kimdir sorusu yoğun ilgiyle karşılaşıyor. İşte Survivor 2021 gönüllü yarışmacısı Sena Özdemir hakkında merak edilenler...

Survivor Sena Özdemir biyografisi | Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kim, kaç yaşında?
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Survivor 2021 hızlı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler takımının yarıştığı Survivor 2021'de birbirinden güçlü ve iddialı yarışmacılar var. Gönüllüler takımında yer alan kadın yarışmacılardan olan Sena Özdemir ile ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor Sena kimdir?

SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Spor geçmişi ile dikkatleri üzerine çeken Survivor yarışmacılarından Sena Özdemir 2001 İzmir doğumludur. Sena Özdemir'in babası Balıkesirli, annesi ise Bulgaristan göçmeni.

Tüm eğitim hayatını İzmir'de geçiren Sena Özdemir 10 yaşından beri atletizmle uğraşıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün lisanslı sporcusudur. Ege Üniversitesi beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisidir.

Sena Özdemir'in liseler arası dünya şampiyonasında bayrak yarışında dünya üçüncülüğü bulunmaktadır.

9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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