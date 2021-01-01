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01.01.2021 - 10:37 |

Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlayacak 2021? Survivor kadrosunda kimler var?

Survivor yarışmacıları belli olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Cemal Hünal'ın Survivor 2021 kadrosunda yer aldığını paylaşmıştır. İzleyiciler Survivor 2021 yarışmacıları ve başlayacağı tarih ile ilgili detayları araştırılıyorlar. Peki 2021 Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlayacak?

Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlayacak 2021? Survivor kadrosunda kimler var?
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Survivor ile ilgili detaylar araştırılıyor. Survivor'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Survivor 2021'in başlayacağı tarih açıklandı. Survivor yarışmacıları ile ilgili ise detaylar gelmeye başladı. Survivor 20021 kadrosu merak ediliyor. Peki 2021 Survivor yarışmacıları kimler, ne zaman başlayacak?

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Acun Ilıcalı, Cemal Hünal'ın yarışacağını açıklamıştı. Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmacıları arasında yer alıyor. Başpehlivan İsmail Balaban Survivor 2021'ye gidiyor.

Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Çağrı Atakan, "Ünlüler takımında yarışacağım. Ekip arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Kendimi açlığa alıştırmaya çalışıyorum. Sporla aram zaten iyi, idmanlıyım. Moral, motivasyon olarak kendimi hazırlıyorum" açıklamasını yaptı.

SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor 2021'nin yayın tarihi belli oldu. 9 Ocak 2021 tarihinde Survivor 2021 başlayacak.

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