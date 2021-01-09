MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Yunus Emre kimdir, babası kimdir? Survivor Yunus Emre Karabacak ne iş yapıyor?
09.01.2021 - 19:09 |

Survivor Yunus Emre kimdir, babası kimdir? Survivor Yunus Emre Karabacak ne iş yapıyor?

Survivor 2021 ilk bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak. Yunus Emre Karabacak, Survivor'ın Gönüller takımında yer alan yarışmacılar arasında bulunuyor. Survivor Yunus Emre'nin hayatı merak ediliyor. Peki Survivor Yunus Emre kimdir?

Survivor Yunus Emre kimdir, babası kimdir? Survivor Yunus Emre Karabacak ne iş yapıyor?
ABONE OL

Survivor yeni sezonu ile başlıyor. Ünlüler ve Gönüller takımın yarışı ekranlara gelecek. Survivor Gönüller takımında yarışacak yarışmacılardan biri ise Yunus Emre Karabacak oldu. Survivor yarışmacılarının hayatları merka konusu. Peki Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, babası kimdir?

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.

    9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni9 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Fatih Terim: "Bana genelde böyle ceza veriyorlar"

    Son dakika - Fatih Terim: "Bana genelde böyle ceza veriyorlar"

    Son dakika - Galatasaray'da Gençlerbirliği öncesi statta sürpriz çalışma!

    Son dakika - Galatasaray'da Gençlerbirliği öncesi statta sürpriz çalışma!

    Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

    Kayserispor - Yeni Malatyaspor: 1-0

    Everton-Rotherham United: 2-1

    Everton-Rotherham United: 2-1

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet