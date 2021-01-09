Survivor Yunus Emre kimdir, babası kimdir? Survivor Yunus Emre Karabacak ne iş yapıyor?

Survivor yeni sezonu ile başlıyor. Ünlüler ve Gönüller takımın yarışı ekranlara gelecek. Survivor Gönüller takımında yarışacak yarışmacılardan biri ise Yunus Emre Karabacak oldu. Survivor yarışmacılarının hayatları merka konusu. Peki Survivor Yunus Emre kimdir, kaç yaşında, babası kimdir?

SURVİVOR YUNUS EMRE KİMDİR?

Yunus Emre Karabacak, 11.02.1990 tarihinde Erzurum'da doğdu. 31 yaşında olan Karabacak, uzun süredir güreş yapıyor. Öte yandan Yunus Emre Karabacak, Kasım 2020’de hayatını kaybeden ünlü güreşçi Reşit Karabacak’ın oğludur.