Tanıtım Bodrum’da

Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Josh Wayman yeni koleksiyonunu Bodrum’da tanıtacak. Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Rita Ora gibi isimlerin yüzü olduğu Kandee markasının tanıtımı için Wayman, Vogue Hotel’i gezdi. Tasarımcının, otelin içindeki Candyland’i beğendiği öğrenildi.