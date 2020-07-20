20.07.2020 - 07:00 | | ALİ KESER
Tanıtım Bodrum’da
Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Josh Wayman yeni koleksiyonunu Bodrum’da tanıtacak.
Dünyaca ünlü ayakkabı tasarımcısı Josh Wayman yeni koleksiyonunu Bodrum’da tanıtacak. Kylie Jenner, Kendall Jenner ve Rita Ora gibi isimlerin yüzü olduğu Kandee markasının tanıtımı için Wayman, Vogue Hotel’i gezdi. Tasarımcının, otelin içindeki Candyland’i beğendiği öğrenildi.
Merve Özbey'den eşine: Her günümü bahar, bahçe yapıyorsunGeçtiğimiz şubat ayında Kenan Koçak ile dünyaevine giren Merve Özbey, 32 yaşına bastı. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşlarını bir araya getirerek kendisine doğum günü sürprizi yapan eşine, sosyal medya hesabından yayınladığı bir kare ile teşekkür etti.