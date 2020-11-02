Tanya Kilitkayalı kimdir, kaç yaşında? Tanya Kilitkayalı biyografisi...

MasterChef 2020 kadrosunda bu hafta yarışmaya veda eden isim Tanya Kilitkayalı oldu. MasterChef'te bu hafta Barbaros, Uğur, Serhat, Eray, Furkan ve Tanya'nın yer aldığı eleme potasında ilk turda Trabzon Hurmasının ana ürün olduğu bir yemek yapmaları yarışmacılardan istendi. Tabağını en güzel yaparak bu hafta 1. olan isim Eray olurken Serhat ve Barbaros'da ilk turda balkona çıkan isimler oldu. MasterChef 2020'de Uğur, Tanya ve Furkan, Somer Şef'in hazırladığı Toprak Ana adlı yemeği hazırlamak için mücadele etti. Tanya'nın kalıbı istediği gibi çıkmadı ve yarışmacı gözyaşlarına boğuldu. Tanya Kilitkayalı'yı şefler motive etmeye çalıştı. İşte Tanya Kilitkayalı hakkkında merak edilenler...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

7 Ocak 1995'te doğan Kıbrıslı Tanya Kilitkayalı, Namık Kemal Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 2016 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirmiş; mezun olmasının ardından Alaçatı Alancha Restaurant’ta stajyer olarak çalışmıştır. Buna ek olarak, Arkın Palm Beach Hotel, Merit Royal, Salamis gibi ünlü otellerde stajyerlik yapan Tanya Kilitkayalı, 2017 yılında mezun olduğu okulda master yapma kararı almıştır.

2019 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Tanya Kilitkayalı, eğitim gördüğü okulda öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Kıbrıs Mutfağı üzerine aile ile birlikte işlettiği bir restaurant olduğunu söyleyen Tanya Kilitkayalı, MasterChef 2020’nin ana kadrosunda yer almaktadır.