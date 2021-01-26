Mert Yazıcıoğlu ticarete atıldı

Rol aldığı yapımlarda sergilediği performansla adından söz ettiren Mert Yazıcıoğlu, ticaretle de uğraşıyor. Oyuncunun, geçtiğimiz sene pandemi başlamadan önce amcasıyla Nişantaşı’nda The Bono isimli mekan açtığı ortaya çıktı.

Salgın nedeniyle kapalı olan mekan, kısıtlamalar kalkınca, yeniden faaliyete geçecek.

"SEVGİLİMİN ZEVKİNE GÜVENİRİM"

İki yıldır meslektaşı Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu, stil danışmanının Afra Saraçoğlu olduğunu söylemişti. Yakışıklı oyuncu, “Ben modayı takip etmem. Alışverişe kız arkadaşımla çıkarım. Onun zevkine güvenirim” demişti.

Yaptıkları eğlenceli sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyorlar.