Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan kimdir, hangi dizide oynayacak?

Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yeni dizisi Arıza'dan ilk fotoğraflar paylaşıldı. Hem dizi hem de başroller hakkında meraklı arayış başladı. Peki Arıza dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte detaylar...Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yeni dizisi Arıza'dan ilk fotoğraflar paylaşıldı. Hem dizi hem de başroller hakkında meraklı arayış başladı. Peki Arıza dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan kimdir? İşte detaylar...



TOLGA SARIAŞ KİMDİR?



30 Mayıs 1991'de İstanbul2da doğdu. Aslen Sivaslı olan sanatçı, İstanbul'da doğup büyüdü. Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra ilgisi tamamen oyunculuğa yönelen Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı’nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı. Birkaç dizi ve filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin beğenisini kazandı. Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakterini canlandırdı. 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterini canlandırdı. Ayrıca, 2017-2019 yıllarında Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakterini canlardırdı. Son olarak ''Ferhat ile Şirin'' dizisinde ''Ferhat'' karakterini başrol olarak oynadı.



TOLGA SARITAŞ DİZİLERİ



2011 Sen de Gitme

2012 Arka Sokaklar Doğan

2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Mert 20 Dakika Ferdi

2013-2014 Muhteşem Yüzyıl Şehzade Cihangir

2014 Benim Adım Gültepe Murat

2015-2016 Güneşin Kızları Ali Mertoğlu

2015 Büyük Sürgün Kafkasya Cemil

2017-2019 Söz Yavuz Karasu

2019 Ferhat ile Şirin Ferhat

2020 Arıza (dizi)|ariza]] Ali Rıza



TOLGA SARITAŞ FİLMLERİ



2009 Bahtı Kara Berk Yardımcı Oyuncu2011 Kaledeki Yalnızlık Feyyaz Yardımcı Oyuncu2017 Kötü Çocuk Meriç Tuna Başrol



AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?







Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'da doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın Babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Ka­ra­de­niz­li­yiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir.Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlike filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Günümüzde ise Ocak 2020 tarihinde başlayan Zemheri dizisinde başrol karakter olan Firuzeyi canlandırmaktır.



Filmografi



Sinema



2015 Sevimli Tehlikeli Zeliş



Televizyon



2014-2015 Karagül Ada

2016 Altınsoylar Burcu Günebakan

2017-2018 Meryem Meryem Akça Sargun

2018-2019 Hakan: Muhafız Leyla Sancak

2020 Zemheri Firuze

2020 Arıza Halide



Sunucu



2017 Altın Kelebek Ödülleri



ARIZA DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, KONUSU NEDİR?



Nefes kesen bir hikaye, intikam ve ihanetlerin gölgesinde kalan imkansız bir aşk... “Arıza” yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak.



Yapımını O3 Medya’nın üstlendiği, güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Show TV’nin iddialı yapımı “Arıza” dizisi sete çıkmak için gün sayıyor. Dizinin sevilen başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan yeni sezonda ekrana gelecek “Arıza” için ilk kez birlikte kamera karşısına geçecekler.



Mütevazi ve dürüst bir hayat süren Ali Rıza ile babası karanlık dünyanın sözü geçen patronlarından olan Halide’nin kesişen ve o andan itibaren değişen hayatlarını konu alan “Arıza”nın çekimleri yakında İstanbul’da başlayacak.





