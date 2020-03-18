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18.03.2020 - 14:47 |

Tuba Ünsal: Çocuklar adapte olamıyor!

Oyuncu Tuba Ünsal, corona virüsü salgını dolayısıyla eğitim hayatına evden devam etmek zorunda kalan çocukların yaşadığı zorluklara değindi.

Tuba Ünsal: Çocuklar adapte olamıyor!

İki çocuk annesi Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından corona virüs nedeniyle evde eğitimine devam eden kızı Sare ile görüştüğü anın fotoğrafını paylaştı.

Ünsal, “Evde ders yapmaya adapte olamıyorlar. Bugün diğer velilerle başka sistemler üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tüm sınıf ve öğretmen online olarak birlikte ders yapsalar? Biz de kendi yaratıcılık sınırlarımızı geliştiriyoruz” dedi.

Tuba Ünsal: Çocuklar adapte olamıyor

 

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