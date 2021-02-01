Tuncel Kurtiz nereli, kimdir? Tuncel Kurtiz ölüm tarihi nedir? İşte, hayatı

Oyuncu kariyeriyle tanınan Tuncel Kurtiz, üniversite yıllarında hukuk fakültesinde bir dönem okudu, filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi eğitimleri alsa da hiçbir bölümden mezun olmadı. 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa adım attı. Oyuncu Tuncel Kurtiz kaç yaşında öldü?

TUNCEL KURTİZ KİMDİR?

Tuncel Tayanç Kurtiz, 1 Şubat 1936 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Babası Selanik doğumlu bir Türk bürokratı, annesi Boşnaktır. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun oldu. Üniversitede kısa bir süre hukuk fakültesinde, daha sonra ise filoloji, felsefe, psikoloji ve sanat tarihi bölümlerinde okudu ancak hiçbirinden mezun olmadı. Bir dönem İETT'de çalıştı.

İlk kez 1959 yılında Dormen Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan sanatçı, sinema filmlerinde rol aldı. Sürü filmiyle adını duyurdu. 1979 yapımı Gül Hasan filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini elde etti. 1981 Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi senaryo ödülünü Nurettin Sezer ile birlikte kaleme aldığı Gül Hasan filminin senaryosuyla kazanmıştır. Erol Keskin, Hadi Çaman, Erol Günaydın ve Hadi Çaman ile birlikte Genar Tiyatrosu'nu kurdu. 80'li yıllarda yurtdışında yaşamaya başladı. 2006'da Hacı, 2007'de Asi adlı TV dizilerinde oynadı. 2009 yılının başında vizyona girmiş olan Güz Sancısı filminde Kamil Efendi karakterini canlandırdı. Aynı yıl yayına başlayan Ezel adlı dizide Ramiz Karaeski karakterine can verdi.

Kurtiz, 2010 yılında Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Beldesi'nin Çamlıbel köyünde eşi ve kayın biraderi ile birlikte işlettiği butik otelde ünlü dostlarını ağırlayarak Tuncel Kurtiz ve Dostları adlı bir program gerçekleştirdi. Aynı yıl BBC'nin Hayat (Life) belgeselini seslendirdi. Birçok ulusal ve uluslararası ödülünün yanı sıra, Ekim 2011'de 48. Altın Portakal Film Festivali'nde Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı.

TUNCEL KURTİZ NEDEN ÖLDÜ?

27 Eylül 2013'te Etiler'deki evinde kalp krizi sonucu 77 yaşında hayatını kaybeden Tuncel Kurtiz, 29 Eylül 2013'te Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamlıbel köyünde defnedilmiştir.