Türker İnanoğlu'ndan Atlas Sineması açıklaması

Hürriyet'te yer alan habere göre; 1985 yılından beri İrfan Atasoy’la sinemayı işlettiklerini belirten Türker İnanoğlu şöyle konuştu:

"Bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, TÜRVAK Türker İnanoğlu Vakfı Sinema-Tiyatro Müzesi’nde ziyarete geldiğinde müzeyi çok beğenmiş ve tebriklerini sunmuştu. Sayın Ersoy, Atlas Sineması’nın durumunu sorduğunda, ben de zarar içinde olduğunu ve her ay 10-15 bin TL cebimizden ödeme yapıldığını aktarmıştım. Sayın Mehmet Nuri Ersoy, 'Biz burayı bütün galaların ve film festivallerinin yapıldığı bir sinema haline getirelim’ dedi. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu projeye katılmak istedim ve ‘evet’ dedim. Sonrasında bakanlığın restorasyon çalışmaları için tahliye ettik."

Restorasyon çalışmalarının başladığını belirten İnanoğlu, “Yan taraftaki Kulis Bar Restoran ve Küçük Sahne Tiyatrosu da bünyesine katılarak, büyük ve kompleks bir sanat merkezi haline dönüşecektir. Atlas Sineması, sinema sarayı olacak. Türkiye ve dünyanın dört bir tarafından gelecek ziyaretçilerine; birçok kitap ve film arşivlerinden oluşan zengin bir sanat müzesi olarak hizmet verecektir” dedi.