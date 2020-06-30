Ufuk Bayraktar'ın eşi Merve Bayraktar kimdir, kaç yaşında? Merve Bayraktar o mesajları yayınladı

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sosyal medya konuşmaları gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada Ufuk Bayraktar’ın başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaların fotoğraflarını yayınladı. Birçok film ve dizide yer alan Ufuk Bayraktar kimdir? İşte merak edilenler...



UFUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Ufuk Bayraktar (d. 12 Eylül 1981, İstanbul, Türkiye), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Hayatı

Liseyi Gürsoy Koleji'nde okuduktan sonra üniversiteye gitmeme kararı aldı ve babası Cevahir Bayraktar'ın Cihangir'de işlettiği Firuzağa Kahvesi'nde çalışmaya başladı. Burada Zeki Demirkubuz tarafından keşfedildi ve yönetmenin Bekleme Odası ile Kader adlı filmlerinde rol aldı. Daha sonra Nuri Bilge Ceylan'ın İklimler, Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta, Cemal Şan'ın Ali'nin Sekiz Günü ve Feo Aladağ'ın Ayrılık adlı filmlerinde rol aldı.

ATV'de yayılanan Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz'in oynadığı "Ramiz Dayı" karakterinin gençliğini canlandırdı. Milat dizisinde ise onun çocukluğunu, genç oyuncu Hira Mert Yüce canlandırdı.

Merve Bayraktar ile evlidir ve Efe Cevahir adında bir oğlu vardır.



MERVE BAYRAKTAR'IN PAYLAŞIMLARI:





Sizin adam sandiklariniz nokta. pic.twitter.com/NUgQZIMuCG — Ufuk Bayraktar (@HoUfukbayraktar) June 29, 2020