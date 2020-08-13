MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Usta oyuncu yeni sezonda 'Çukur'da
13.08.2020 - 12:28 |

Usta oyuncu yeni sezonda 'Çukur'da

Show TV dizisi ‘Çukur’un oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Dördüncü sezonu yayınlanacak diziye son olarak usta oyuncu Mustafa Avkıran katıldı.

Usta oyuncu yeni sezonda 'Çukur'da
ABONE OL

'Çukur'un dördüncü sezonunun çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Mustafa Avkıran, 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakteriyle hikayeye dahil olacak.

'Koçovalılar'la pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması, bu sezon 'Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu balayında

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Son dakika: Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu

Ay Yapım'dan flaş Ozan Güven açıklaması

Ay Yapım'dan flaş Ozan Güven açıklaması

'Gelinim Mutfakta' yeni sezonu başlıyor

'Gelinim Mutfakta' yeni sezonu başlıyor

Sıradaki Haber