Usta oyuncu yeni sezonda 'Çukur'da

'Çukur'un dördüncü sezonunun çekimlerine günler kala oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim dahil oldu. Mustafa Avkıran, 'Çağatay' ve 'Arık Böke Erdenet’in babası 'Cengiz Erdenet' karakteriyle hikayeye dahil olacak.

'Koçovalılar'la pek çok kez karşı karşıya gelen Erdenet ailesinde Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması, bu sezon 'Çukur’da kartların yeniden dağıtılmasına yol açacak.