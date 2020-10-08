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08.10.2020 - 20:48 |

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir? Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün? İşte 3. yeni bölüm fragmanı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TRT 1'de 2. bölümüyle tekrar ekrana geliyor. İzleyiciler ise Uyanış büyük Selçuklu yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor öğrenmek istiyor. İlk iki bölümüyle büyük ilgi gören Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte yeni bölüm fragmanı ve dizinin yayın günü...

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, konusu nedir? Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün? İşte 3. yeni bölüm fragmanı
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TRT 1'in yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu güçlü oyuncu kadrosuyla ve dikkat çeken konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Bu akşam da ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyecileri meraklandırdı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu hangi gün yayınlanıyor? Uyanış Büyük Selçuklu oyuncuları kimler, dizinin konusu nedir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümleri Pazartesi günleri ekrana geliyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy
MELİKŞAH

Ekin Koç
SENCER

Hatice Şendil
TERKEN HATUN

Mehmet Özgür
NİZAMÜLMÜLK

Sevda Erginci
TURNA HATUN

Leyla Lydia Tuğutlu
ELÇİN HATUN

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk’e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan’dan aldığı Selçuklu Devleti’nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah’ın fedaisi yapar. Nizamülmülk’ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah’ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah’ın anası Seferiye, Melikşah’ın oğlu Tapar’ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.
Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken’in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer’in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

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