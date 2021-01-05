Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle! Uyanış Büyük Selçuklu 16. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

TRT1'de yayın hayatına devam eden Uyanış Büyük Selçuklu'da yine heyecan doruktaydı. Nizamülmülk'ün zehirlenmesi sarayda işleri karıştırır. Diğer yandan da Rüstem'in idam sahnesi dizinin dikkat çeken başka bir noktası oldu. Sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu 16. yeni bölüm fragmanı da araştırılıyor. İşte, detaylar...

15. BÖLÜM ÖZETİ

Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştı. Arslantaş, Rüstem’i nasıl yakalamıştır? Rüstem’in Şelemzar’dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı’nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem’i kaçıran Faysal’ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır? Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar. Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Pazartesi akşamları yayımlanan dizinin 15. son bölümü ekrandaydı. Beklenen 16. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE...