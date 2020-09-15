Vanessa Kirby: Gördüklerim benim için çok şaşırtıcıydı

Vanessa Kirby, Macar yönetmen Kornel Mundruczo’nun ‘Pieces of a Woman’ filmindeki performansıyla Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

23 yaşındaki aktris, doğum sahnesinin tek seferde çekmesi gerektiğini öğrendiğinde heyecanlandığını, çünkü kesintisiz bir şey yapma fikrinin heyecan verici olduğunu söyledi.

Role hazırlanırken çok sayıda belgesel izlediğini belirten Kirby, kadın doğum uzmanları ile temasa geçtiğini, Londra’daki bir klinikte bulunan doğum odasında zaman geçirip kadınlarla tanıştığını anlattı. Burada zor geçen bir doğumu izleyen oyuncu, "Benim için ezber bozan bir hadiseydi. Çünkü artık nihayet bir doğum gördüğümü düşünmüştüm ve gördüklerim benim için çok şaşırtıcıydı" dedi.

Oyunculuk tercihleri ile ilgili de konuşan Kirby, "Yapmayı düşündüğüm şeyin sınırlarının çok ötesine beni iten şeyleri seviyorum. Beni korkutan şeyleri seviyorum" ifadelerini kullandı.