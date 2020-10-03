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HaberlerMagazin Haberleri Volkan Demirel ve Selçuk Şahin’in tedbirsiz buluşması
03.10.2020 - 09:22 | | EMRAH AKÇAAY

Volkan Demirel ve Selçuk Şahin’in tedbirsiz buluşması

Fenerbahçe futbol takımında antrenör olarak görev alan eski milli takım kalecisi Volkan Demirel, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı.

Volkan Demirel ve Selçuk Şahin’in tedbirsiz buluşması
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Eşi Zeynep Demirel ve arkadaşı Selçuk Şahin'in de bulunduğu kalabalık grupla keyifli vakit geçiren Demirel, corona virüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

16 kişilik grubun buluşmasında hiç kimsede maske olmaması dikkat çekti. 

SELÇUK ŞAHİN EMRE BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI OLARAK GÖREVE BAŞLADI
Fenerbahçe'nin bir döneme damgasını vuran futbolcularından Selçuk Şahin, Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun artık gözü kulağı olacak. Sezon sonunda futbolu bıraktığını açıklayan Şahin, bundan sonra tüm mesaisini Fenerbahçe için harcayacak. Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yürütecek olan genç spor adamı, Sarı-Lacivertli takım için gelecek vaat eden isimlerin de peşinde koşup, Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna kazandırılmaları yönünde büyük emek verecek. Böylece Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, bir kez daha Fenerbahçe'de bir araya gelmiş oldu.

Volkan Demirel ve Selçuk Şahin’in tedbirsiz buluşması


    Magazin Haberleri Bülteni (2 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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