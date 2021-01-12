Wakanda forever ne demek,? Wakanda nerede?

Steven Salam, Survivor 2021 yarışmacıları arasında yer alıyor. Steven'in Survivor'da oyun sonrası söylediği Wakanda forever ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Wakanda forever ne demek, nerede? İşte ayrıntılar...

WAKANDA FOREVER NE DEMEK, NERESİ?

Wakanda Forever kelimesi selamlama anlamına gelmektedir

Wakanda örünen bir hayali ülkedir Amerikalı çizgi roman tarafından yayınlanan Marvel Comics. Sahra altı Afrika'da bulunur ve süper kahraman Kara Panter'e ev sahipliği yapar. Wakanda ilk olarak Fantastic Four # 52'de (Temmuz 1966) göründü ve Stan Lee ve Jack Kirby tarafından yaratıldı.