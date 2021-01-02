Yardım melekleri çalışıyor

Sosyal medyadan yaptıkları farklı canlı yayınlarla bugüne kadar Cem Yılmaz, Fatih Terim, Demet Özdemir ve Saba Tümer’i ağırlayan iş insanı, “Şu sıralar tek dileğimiz Mert Adrian bebeğimizi, tedavisi için Amerika’ya göndermek. Ailem ve yakın çevrem dışında maddi-manevi yanımızda olan çok güzel kalpli insanlar tanıdık. Hayatta birlik olmanın ne kadar yüce olduğunu yaşayarak gördük” diyerek, duygularını ifade etti.