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02.01.2021 - 07:00 |

Yardım melekleri çalışıyor

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Selin Denizli Burnaz, kız kardeşi Lal ve dostlarıyla, SMA hastası bebekler için aralıksız çalışıyor.

Yardım melekleri çalışıyor
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Sosyal medyadan yaptıkları farklı canlı yayınlarla bugüne kadar Cem Yılmaz, Fatih Terim, Demet Özdemir ve Saba Tümer’i ağırlayan iş insanı, “Şu sıralar tek dileğimiz Mert Adrian bebeğimizi, tedavisi için Amerika’ya göndermek. Ailem ve yakın çevrem dışında maddi-manevi yanımızda olan çok güzel kalpli insanlar tanıdık. Hayatta birlik olmanın ne kadar yüce olduğunu yaşayarak gördük” diyerek, duygularını ifade etti.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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