MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar'
15.10.2020 - 13:57 |

'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar'

Modacı Siren Ertan (49), sosyal medyada yayınladığı 17 yaşındaki fotoğrafı ile takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

'Yaş 17! Unutmak istediğimiz yıllar'
ABONE OL

Siren Ertan, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
"Aa tbt günüymüş… Yıl unutmak istediğimiz 80'ler, net. En beteri vatkalar mıydı sizce? Yaş 17. Surat bir aydede. Minik ergenlik sivilceleri farz. Hayatımda hiç olmadığı kadar kuafördeyim. Şu koyu kızıl saç modasını da kim hortlattıysa. O seneki her fotoğrafımda böyleyim. Sonra da ip gibi ince kaş modası çıkmıştı; kaşları bir aldırdık bir daha eski haline gelmedi, herkes tatoo’cu da. Ve hala bazı fotoğraflarımda alt çenemi yana attığım görülmektedir."

Yaş 17 Unutmak istediğimiz yıllar

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çağla Şıkel'in acelesi var

Çağla Şıkel'in acelesi var

Aytaç Şaşmaz'a yoğun ilgi

Aytaç Şaşmaz'a yoğun ilgi

Burcu Esmersoy göz kamaştırdı

Burcu Esmersoy göz kamaştırdı

Buse Varol: Kızımızın adını ben seçtim

Buse Varol: Kızımızın adını ben seçtim

Sıradaki Haber