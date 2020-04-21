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21.04.2020 - 07:00 |

‘Yaşadıklarımı anlattım’

Hakan Altun, ilk Türk sanat müziği albümünün hazırlıklarını sürdürürken, ‘Ne Gelen Ne Soran Var’ isimli eseri, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında dinleyicilerin beğenisine sundu.

‘Yaşadıklarımı anlattım’

Hakan Altun, ilk Türk sanat müziği albümünün hazırlıklarını sürdürürken, ‘Ne Gelen Ne Soran Var’ isimli eseri, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında dinleyicilerin beğenisine sundu. Sahne çalışanlarının yaşadığı belirsizliklere de dikkat çekmek isteyen şarkıcı, “Yaşadıklarımdır, anlatmaya çalıştığım” diyerek, ekibinin güncel ev görüntüleriyle klip çekti.

Oğlu Pars'ın mezarını ziyaret eden Ebru Şallı uzun süre dua ettiSunucu Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'dan olan 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayata gözlerini yummuştu. Ebru Şallı bugün oğlunun mezarını ziyarete gitti.
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