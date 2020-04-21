21.04.2020 - 07:00 |
‘Yaşadıklarımı anlattım’
Hakan Altun, ilk Türk sanat müziği albümünün hazırlıklarını sürdürürken, ‘Ne Gelen Ne Soran Var’ isimli eseri, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında dinleyicilerin beğenisine sundu.
Hakan Altun, ilk Türk sanat müziği albümünün hazırlıklarını sürdürürken, ‘Ne Gelen Ne Soran Var’ isimli eseri, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında dinleyicilerin beğenisine sundu. Sahne çalışanlarının yaşadığı belirsizliklere de dikkat çekmek isteyen şarkıcı, “Yaşadıklarımdır, anlatmaya çalıştığım” diyerek, ekibinin güncel ev görüntüleriyle klip çekti.