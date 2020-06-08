08.06.2020 - 13:00 |
Yasak Elma bu akşam yeni bölüm ekrana gelecek mi?
Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu diziyi takip eden vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Yasak Elma dizisi corona virüs tedbirleri nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Dizilerin yeni bölümleri ile tekrar ekrana gelmeye başlamasının arıdndan Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...
Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi corona virüs nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Tehdidin sürmesi nedeniyle sezon finali kararı alan Yasak Elma dizisi 74. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Peki Yasak Elma dizisi yeni bölüm ile ekrana gelecek?
YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ İLE NE ZAMAN EKRANA GELECEK?
Yasak Elma dizisinin çekimlerinin Ağustos ayı içerisinde tekrar başlayacağı ve Eylül ayından itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyor.