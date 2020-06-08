Yasak Elma bu akşam yeni bölüm ekrana gelecek mi?

Yasak Elma dizisi bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Pazartesi akşamları ekrana gelen Yasak Elma dizisi corona virüs nedeniyle çekimlerine ara vermişti. Tehdidin sürmesi nedeniyle sezon finali kararı alan Yasak Elma dizisi 74. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Peki Yasak Elma dizisi yeni bölüm ile ekrana gelecek?

YASAK ELMA DİZİSİ YENİ BÖLÜMLERİ İLE NE ZAMAN EKRANA GELECEK?

Yasak Elma dizisinin çekimlerinin Ağustos ayı içerisinde tekrar başlayacağı ve Eylül ayından itibaren yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyor.