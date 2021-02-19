Yasemin Özilhan: İlk göz ağrım

2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çiftinin kızları Emine, dokuz yaşına bastı. İkili, evde aile arasında organize ettikleri bir parti ile kızlarının doğum gününü kutladı.

"BUGÜN GÜNLERDEN EMİNE"

36 yaşındaki Yasemin Özilhan, kızı Emine ile birlikte çekilen karelerini Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Özilhan, gönderilerine, "Bugün günlerden Emine. İlk göz ağrım, bana anneliği tattıran güzel Emine'm. İyi ki doğdun" notunu düştü.

"MUTLU BİR ANNE"

Geçtiğimiz aylarda üçüncü kez hamileyken bebeğini kaybeden sosyetik güzel, bir diğer gönderisine ise "Kızının pastasını taşıyan flu ama mutlu bir anne" mesajını yazdı.