• 30 Ocak 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
Yasemin Özilhan: Eşim bana hep topuklu ayakkabı alırdı
Alem dergisi tarafından ilk kez düzenlenen “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk olan Yasemin Özilhan, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İki kızı olan Özilhan, anne olduktan sonra yaşadığı değişimi de anlattı.
• 30 Ocak 2021 - 08:57 • Son Güncelleme:
1
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, “Alem Talks Podcast” etkinliğine konuk oldu. Kendisiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Özilhan, güzel bir çocukluk geçirdiğini anlattı.
3
5
7
Övgü dolu yorumlar alan stilini de anlatan Özilhan, “Sete giderken bol ve rahat ürünler giyerdim. Bence tarzın 20’lerin ortasında oturmaya başlıyor. Şu an sosyal medya sayesinde ister istemez trendleri takip edip modanın içinde olabiliyorsun. Ama bizim dönemimizde yoktu. Benim stilim karşısındakine ‘sakin ol’ diyen bir stil” şeklinde konuştu.
8