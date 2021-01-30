Yasemin Özilhan: Eşim bana hep topuklu ayakkabı alırdı

"İZZET BANA HEP TOPUKLU AYAKKABI ALIRDI" Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan’ın ilk başlarda stilini yönlendirdiğini; "“Ben sürekli eşofmanlaydım. Evet şu an çok moda ama ben hep rahat tarzı benimsemiştim. İzzet’in ablaları topuklu ayakkabılar ve şık kıyafetler giydiği için ve ona alışık olduğu için, bana hediye olarak hep topuklu ayakkabı alıyordu. Beni o yönlendirdi" sözleriyle itiraf etti.