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07.05.2020 - 07:00 |

Yeni sezon fırsatları

D’S Damat’ın erkekleri kucaklayan çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, Okmeydanı’nda müşterileriyle buluşuyor.

Yeni sezon fırsatları
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D’S Damat’ın erkekleri kucaklayan çok yönlü ve fonksiyonel 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu, Okmeydanı’nda müşterileriyle buluşuyor. Yeni sezona özel yüzde 30 indirime ek 500 TL al 350 TL öde fırsatıyla şimdilik Okmeydanı D’S Damat mağazasında sizleri bekliyor. Salgın sebebiyle randevu dönemi başlatan mağazalarda, hijyenik koşullarda alışveriş deneyimini kendi özel saatinizde yaşayabilirsiniz.

Aleyna Tilki'nin 'İlk eşek arkadaşım' paylaşımı20 yaş ve altındakilere sokağa çıkma yasağı geldikten sonra uzun süredir evinden çıkamayan Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı eşek paylaşımıyla kafaları karıştırdı.
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Cadde Yazarları

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