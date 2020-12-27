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27.12.2020 - 07:00 |

Yeni yıla şık tasarımlar

D’S Damat, yılbaşında benzersiz hediye seçenekleriyle sürpriz kampanyalar sunarken, yepyeni mobil uygulaması ve ‘Moda Cebe Sığar’ mottosuyla sevdiklerinizle aranızdaki mesafeleri de kısaltıyor.

Yeni yıla şık tasarımlar
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D’S Damat, yılbaşında benzersiz hediye seçenekleriyle sürpriz kampanyalar sunarken, yepyeni mobil uygulaması ve ‘Moda Cebe Sığar’ mottosuyla sevdiklerinizle aranızdaki mesafeleri de kısaltıyor. Yeni yıla kadar mobil uygulamayı indirdiğinizde, 250 TL’lik alışverişinize anında 100 TL indirim fırsatı var.

Engin Nurşani son yolculuğuna uğurlandıGırtlak kanseri nedeniyle 36 yaşında hayatını kaybeden Türk Halk Müziği sanatçısı Engin Nurşani, Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenen törenle sonsuzluğa uğurlandı.
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Cadde Yazarları

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